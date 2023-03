(Di martedì 28 marzo 2023) Il presidente delal Sandopo un malore subito ieri, ma i medici rassicurano: non è grave Il presidente dele leader di Forza Italiaè statooggi all’Ospedale San. Per l’ex premier si tratta di un ricovero dopo un malore accusato nella giornata di ieri. I medici hanno tranquillizzato sulle sue condizioni, non gravi e sarà dimesso nella giornata di domani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bertolca10 : Da ieri Silvio #Berlusconi ricoverato al San Raffaele. L'ex premier e presidente del Monza ricoverato per controlli… - CalcioNews24 : Monza, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele - monza_news : Monza, il patron Silvio Berlusconi ricoverato precauzionalmente al San Raffaele: domani mattina le probaili dimissi… - Sport_Fair : #Berlusconi ricoverato a Milano Le condizioni del proprietario del #Monza - sportli26181512 : Ultim'ora: Berlusconi ricoverato per controlli: Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'Ospedale San Raffaele di M… -

Il leader di Forza Italia e patron delè entrato in ospedale nella giornata di lunedì.Berlusconi - calciomercato.itL'allarme sulle condizioni di Berlusconi, il cui ultimo ricovero ...Berlusconi è stato ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano . Il proprietario del, ex presidente del Milan e leader di Forza Italia , compirà 87 anni a settembre e ha accusato ...Berlusconi è ricoverato all'Ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia e proprietario del, 87 anni a settembre, avrebbe accusato dei dolori lunedì 27 marzo, ma niente di grave. La ...Lo è stato e speriamo lo sia anche con il Monza, Silvio Berlusconi, il quale all’età di 86 anni si prostra ancora sia dal lato politico che da quello calcistico. Nella giornata di martedì 28 marzo, il ...Momenti di apprensione per i tifosi del Monza, il cui proprietario, Silvio Berlusconi, è ricoverato in ospedale. Secondo l’agenzia di stampa Adnkronos il leader di Forza Italia si trova al San ...