Montalto | venerdì 31 marzo al teatro Padovani la giornata legata alla pesca

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 marzo 2023)– Presso ilLea31dalle ore 11:00, è prevista un’altradi “Into the Blue”: un bis di eventi formativi e dettagliati sul tema dellae dell’ambiente. Sul palco andrà in scena la Compagnia Tetraedro per rivivere i momenti del fantastico reading teatrale e musicale e con organizzazioni legate al settore, chiamato “Di Mare e di”. Da quando il grande blu dei Tirreni ha avuto la Maremma come compagna terrestre, le sue ricchezze sono cresciute a dismisura e i suoi abitatori profondi si sono moltiplicati copiosamente. Per secoli i montaltesi hanno osservato il baluginare del mare solo da lontano affidandofantasia e ai racconti dei marinai addetti al ...