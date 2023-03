Montagnola | AMA | rimosse cinque tonnellate di rifiuti

(Di martedì 28 marzo 2023) abbandonate su suolo pubblico – Squadre specializzate – come comunica in una nota AMA S.p.A. – hanno portato a termine un’operazione straordinaria di rimozione diabbandonati illecitamente su suolo pubblico in un’area verde del quadrante(via Vedana, spartitraffico altezza incrocio via Cristoforo Colombo) in VIII municipio. Complessivamente, sono statee avviate presso i centri di trattamento/recupero circa 5divari (soprattutto ingombranti). L’intervento di pulizia, richiesto dal Dipartimento Ciclodi Roma Capitale e predisposto dall’Ufficio Servizi a Pagamento e Convenzioni di AMA, ha visto impegnati 5 operatori con il supporto di 1 autocarro con cassa ragno e 1 mini-escavatore.

