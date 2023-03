Mondiale Under 20 2023 | sorteggio rinviato | Indonesia non vuole la presenza di Israele

(Di martedì 28 marzo 2023) In alto mare l’organizzazione del20, in teoria al via tra poco meno di due mesi in. Il, inizialmente previsto per il 31 marzo, infatti non ci sarà ed è statoa data da destinarsi. Questo perché, fa sapere l’agenzia Reuter, l’paese ospitante non gradisce ladi. La FIFA si è vista costretta a spostare a data da destinarsi la cerimonia e a questo punto non è detto che non venga cambiata anche la sede del torneo. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Convocazioni di dissenso e provocatorie. Mancini continua a giocare con la Nazionale Italiana come fosse una “cosa… - sportface2016 : #Under20 | Rinviato il sorteggio del #Mondiale: #Indonesia non gradisce la presenza di #Israele - MarcelloPiccol2 : @MattiaTiezzi È un dominicano che giocava a bergamo in a2 quando facevo l'under ahaha Un nano coi missili al posto… - nota10940 : Ho guardato qualche partita under e i prossimi next big thing del calcio mondiale ancora accessibili credo siano A… - infoitsport : Under 20, il ct Nunziata punta alla vittoria Mondiale: 'Spero di avere tutti i 2003 più forti'. Anche Fabbian punto… -

Il ragazzo aveva appena concluso un anno importante in17 (con 13 gol in 23 presenze) e fu presto promosso in Primavera, da sotto età.In occasione della Giornataper l'eliminazione delle discriminazioni razziali che si celebra il 21 marzo, anche quest'...è stata promotrice di 4 incontri nell'ambito del progetto GetMy ..."Did You Know That There's a TunnelOcean Blvd" è un grande disco, in tutti i sensi. Forse il ... Insieme alla super hit"Flowers" ci sono un sacco di altri pezzi pronti per rimanervi ...

Chi gioca i Mondiali Under 20 del 2023 Le squadre qualificate Goal.com

c’è il suo zampino anche nell’ultimo successo per 3-1 dell’Under 21 contro l’Ucraina. Ma il suo sogno azzurro è ancora più grande: punta a riportare l’Italia al Mondiale, nel 2026. Fin qui si è sempre ...Scattano domani, 29 marzo, i Mondiali juniores di ginnastica artistica. Quella ad Antalya (Turchia) è la seconda rassegna iridata riservatagli alle under 16 e agli under 18. Le due squadre azzurre ...