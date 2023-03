Modena-Cittadella: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 28 marzo 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Entrambe le squadre devono rifarsi dalle rispettive sconfitte contro Palermo e Perugia. Modena-Cittadella si giocherà domenica 2 aprile 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Braglia. Modena-Cittadella: LE probabili formazioni Modena(4-3-1-2): Gagno, Oukkhada, Silvestri, Pergreffi, Ponsi, Armellino, Gerli, Magnino, Tremolada, Falcinelli, Strizzolo. All. Tesser Cittadella(4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Giraudo, Carriero, Pavan, Mastrantonio, Crociata, Antonucci, Masiello. All. Gorini dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn domenica 2 aprile 2023 alle ore 16.15 Perugia Vs ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 marzo 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Entrambe le squadre devono rifarsi dalle rispettive sconfitte contro Palermo e Perugia.si giocherà domenica 2 aprile 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Braglia.: LE(4-3-1-2): Gagno, Oukkhada, Silvestri, Pergreffi, Ponsi, Armellino, Gerli, Magnino, Tremolada, Falcinelli, Strizzolo. All. Tesser(4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Giraudo, Carriero, Pavan, Mastrantonio, Crociata, Antonucci, Masiello. All. GoriniIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn domenica 2 aprile 2023 alle ore 16.15 Perugia Vs ...

