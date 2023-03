Moda | in passerella solo o quasi modelle taglia 40

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 28 marzo 2023) In(o40. Nel settore della, negli ultimi tempi si è parlato molto di inclusività. E, effettivamente molti brand noti hanno allargato la gli orizzonti con vere e proprie campagne di diffusione di canoni estetici fuori dal comune. E negli ultimi anni il movimento di positività del corpo è cresciuto concurvy come Ashley Graham, Paloma Elsesser, Jill Kortleve e Alva Claire che sono diventate nomi familiari. Marchi come Versace hanno presentato per la prima volta inmodelli plus size nel 2021 così come Dolce & Gabbana ed Erdem hanno ampliato le loro gamme di taglie. La modella Ashley Graham (Instagram)Adesso, però, sembra esserci uno stop. E’ come se lafosse tornata agli anni Novanta quando ...