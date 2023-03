Moda autunno-inverno 2023: le tendenze degli accessori uomo (Di martedì 28 marzo 2023) Se l’attuale stagione dell’uomo è caratterizzata da un design più sperimentale nelle forme e nei volumi del ready to wear, la fall-winter 23/24 che ha sfilato tra gennaio e febbraio pone l’accetto su sartorialità, grande ricerca nei materiali ed eleganza minimalista data da toni neutri che certamente mettono in risalto gli accessori. Nelle stagioni precedenti gli stivali a punta da cowboy e le sneakers imperavano sulle passerelle maschili, mentre negli ultimi mesi tra i trend del prossimo inverno è stato preannunciato l’arrivo massiccio degli zoccoli: in cavallino da Dries Van Noten, coperti in feltro e borchiati da Etro e in pelle lucida da Kenzo. Non si tratta di un modello di scarpa poco soggetto alle interpretazioni dei designer delle maison di lusso, ma certamente fatica ad entrare a far parte del guardaroba ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 marzo 2023) Se l’attuale stagione dell’è caratterizzata da un design più sperimentale nelle forme e nei volumi del ready to wear, la fall-winter 23/24 che ha sfilato tra gennaio e febbraio pone l’accetto su sartorialità, grande ricerca nei materiali ed eleganza minimalista data da toni neutri che certamente mettono in risalto gli. Nelle stagioni precedenti gli stivali a punta da cowboy e le sneakers imperavano sulle passerelle maschili, mentre negli ultimi mesi tra i trend del prossimoè stato preannunciato l’arrivo massicciozoccoli: in cavallino da Dries Van Noten, coperti in feltro e borchiati da Etro e in pelle lucida da Kenzo. Non si tratta di un modello di scarpa poco soggetto alle interpretazioni dei designer delle maison di lusso, ma certamente fatica ad entrare a far parte del guardaroba ...

