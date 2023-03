Mobilità nella Capitale, Santori (Lega): “Un flop il piano tram, è allarme per il giubileo” (Di martedì 28 marzo 2023) “Il piano tramviario del giubileo 2025, non solo è in ritardo, ma sarà un clamoroso flop. Basta gettare uno sguardo allo stato dell’arte per capire che la situazione è allarmante. E’ già naufragata sulla procedura di Via la Termini -Giardinetti – Tor Vergata, per la linea Tiburtina la gara è andata deserta, e anche per la Togliatti è prevista l’apertura nel 2026. L’ultima linea TVA (Termini Vaticano Aurelio), che poteva sembrare l’unica speranza di vedere qualcosa di realizzato, invece avrà il primo lotto funzionale (Termini-Venezia) aperto a giubileo inoltrato, e Invitalia sarà incaricata di svolgere la gara per l’individuazione dell’impresa affidataria che costruirà la linea: ma Atac ha già confermato che i tram non ci saranno. Sì alla linea, dunque, ma senza tram. ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 marzo 2023) “Ilviario del2025, non solo è in ritardo, ma sarà un clamoroso. Basta gettare uno sguardo allo stato dell’arte per capire che la situazione è allarmante. E’ già naufragata sulla procedura di Via la Termini -Giardinetti – Tor Vergata, per la linea Tiburtina la gara è andata deserta, e anche per la Togliatti è prevista l’apertura nel 2026. L’ultima linea TVA (Termini Vaticano Aurelio), che poteva sembrare l’unica speranza di vedere qualcosa di realizzato, invece avrà il primo lotto funzionale (Termini-Venezia) aperto ainoltrato, e Invitalia sarà incaricata di svolgere la gara per l’individuazione dell’impresa affidataria che costruirà la linea: ma Atac ha già confermato che inon ci saranno. Sì alla linea, dunque, ma senza. ...

