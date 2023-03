Minturno Stralcio cartelle esattoriali | proroga ai Comuni | l’appello di Fratelli d’Italia

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 28 marzo 2023)– Il direttivo dialla luce dellaconcessa aiitaliani per aderire alla convenzione per lodelledi pagamento sotto i mille euro, chiede a gran voce all’amministrazione minturnese, un gesto di clemenza e solidarietà nei confronti dei cittadini. “Non si tratta di aiutare i furbi come L'articolo Temporeale Quotidiano.