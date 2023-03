Minoli ricorda Minà | Giornalista vero e spirito libero

Leggi su tvzoom

(Di martedì 28 marzo 2023) Giovanniingabbiato in Rai creammo l’alternativa a Domenica in” La Stampa – Torino, di Silvia Garbarino, pag. 49 (…) Dottorcome vi eravate conosciuti? «Ero capostruttura in Rai e dovevo realizzare un programma domenicale e pomeridiano per il secondo canale. La prima scelta ricadde su Costanzo, ma levicende legate alla P2 in quel periodo e che “toccavano” Maurizio mi fecero cambiare idea. Convocai, che era unmolto poco valorizzato, ma di grandi qualità. Parlammo un giorno e una notte intera, e mi convinsi. Era l’uomo giusto per un programma che potesse essere l’alternativa a “Domenica In”». Cosa la colpì di specifico? «La sua immensa conoscenza dello spettacolo, del Sud America, e dello sport di cui pure si ...