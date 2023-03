Minoli: «Minà era uno spirito libero, non seguiva le “mode”, in Rai era tenuto in disparte» (Di martedì 28 marzo 2023) La Stampa intervista Giovanni Minoli. Il tema è la morte di Gianni Minà. I due si sono incrociati per la prima volta con «Mixer», trasmissione creata da Minoli a cui Minà collaborò per due edizioni. Poi lavorarono insieme su Rai Due con «Blitz». L’ultimo lavoro a braccetto è stato per la serie «La Storia siamo noi» di Rai Educational sulla vita e il ruolo del mito «Cassius Clay/ Muhammad Alì». Minoli racconta come conobbe Minà. «Ero capostruttura in Rai e dovevo realizzare un programma domenicale e pomeridiano per il secondo canale. La prima scelta ricadde su Costanzo, ma le vicende legate alla P2 in quel periodo e che “toccavano” Maurizio mi fecero cambiare idea. Convocai Minà, che era un giornalista molto poco valorizzato, ma di grandi qualità. Parlammo ungiorno e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) La Stampa intervista Giovanni. Il tema è la morte di Gianni. I due si sono incrociati per la prima volta con «Mixer», trasmissione creata daa cuicollaborò per due edizioni. Poi lavorarono insieme su Rai Due con «Blitz». L’ultimo lavoro a braccetto è stato per la serie «La Storia siamo noi» di Rai Educational sulla vita e il ruolo del mito «Cassius Clay/ Muhammad Alì».racconta come conobbe. «Ero capostruttura in Rai e dovevo realizzare un programma domenicale e pomeridiano per il secondo canale. La prima scelta ricadde su Costanzo, ma le vicende legate alla P2 in quel periodo e che “toccavano” Maurizio mi fecero cambiare idea. Convocai, che era un giornalista molto poco valorizzato, ma di grandi qualità. Parlammo ungiorno e ...

