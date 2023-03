Milano | tenta rapina in banca | arrestato

(Di martedì 28 marzo 2023) Ha minacciato di far esplodere una bomba, ma nello zaino non aveva alcun ordigno: è successo alle 12.30 di lunedì 28 marzo, nella sede di piazza Duomo della storicaCesare Ponti, a. Iltore improvvisato è entrato e ha intimato prima a un cassiere e poi al direttore di consegnargli l’incasso, dicendo di essere pronto a far esplodere la bomba. È stato fermato dall’intervento del direttore della: grazie a uno stratagemma è riuscito ad avvertire una pattuglia di carabinieri in moto di passaggio. I militari sono quindi entrati e hanno bloccato il 65enne in pochi secondi. L’uomo, secondo quanto riportato dal Corriere, è originario di Reggio Calabria, e avrebbe altri precedenti specifici. Per il momento è finito a San Vittore, con l’accusa dita ...

(Di martedì 28 marzo 2023) La minaccia era di quelle da non prendere sotto gamba: "Ho una bomba nello zaino, faccio saltare tutto se non aprite la cassa". E in effetti all'inizio chi era presente nella filiale di piazza Duomo ...

