Milano, scoperta la provenienza del bullone trovato in un panino. Il Comune: “Sarà applicata una penale” (Di martedì 28 marzo 2023) Il bullone trovato in un panino lo scorso 15 marzo da un bambino di quinta elementare di una scuola milanese, la Rinnovata Pizzigoni, potrebbe essere finito nell’impasto da un macchinario dell’azienda fornitrice di Milano Ristorazione, la partecipata del Comune che si occupa delle mense delle scuole comunali. “A conclusione dell’ultima perizia tecnica è emerso che per composizione, per tipologia e diametro la vite senza testa trovata nel panino è compatibile con quelle presenti nell’impiantistica del fornitore – ha spiegato la vicesindaca del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, intervenendo in Consiglio comunale – quindi in qualche modo questa compatibilità ci porta a immaginare quale sia l’origine. Verrà quindi applicata una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Ilin unlo scorso 15 marzo da un bambino di quinta elementare di una scuola milanese, la Rinnovata Pizzigoni, potrebbe essere finito nell’impasto da un macchinario dell’azienda fornitrice diRistorazione, la partecipata delche si occupa delle mense delle scuole comunali. “A conclusione dell’ultima perizia tecnica è emerso che per composizione, per tipologia e diametro la vite senza testa trovata nelè compatibile con quelle presenti nell’impiantistica del fornitore – ha spiegato la vicesindaca deldi, Anna Scavuzzo, intervenendo in Consiglio comunale – quindi in qualche modo questa compatibilità ci porta a immaginare quale sia l’origine. Verrà quindiuna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kawaiikoko_ : RT @EdStarComics: A Milano è apparso un mezzo di trasporto eccezionale, che permetterà a tutti gli Ammazza Demoni di arrivare in un lampo d… - PrateTheWall91 : RT @EdStarComics: A Milano è apparso un mezzo di trasporto eccezionale, che permetterà a tutti gli Ammazza Demoni di arrivare in un lampo d… - EdStarComics : A Milano è apparso un mezzo di trasporto eccezionale, che permetterà a tutti gli Ammazza Demoni di arrivare in un l… - YuriGiuliani : ALLA SCOPERTA DEL CAMPUS BOCCONI: TROPPI RICORDI, MI SENTO VECCHIO È cambiato tanto rispetto a quando ci studiavo… - RedaFree_it : ?? E’ un vero e proprio #giallo quello della morte di due donne, madre e figlia, trovate decedute all’interno di una… -