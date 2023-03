Milano, progetto ALMA: l’arte arriva nel carcere di Opera. Le opere di Enrico Baj nella tappa dedicata a “libertà e immaginazione” (Di martedì 28 marzo 2023) La seconda tappa dell’iniziativa culturale milanese ALMA – Arte Libera Musei Aperti coinvolge la Casa di Reclusione di Opera. Il carcere milanese ospita due grandi opere del pittore Enrico Baj (1924-2003), che potranno essere ammirate e commentate dalla popolazione carceraria, dai visitatori e dagli Operatori. Lo scopo del progetto dell’Associazione Culturale Corte Sconta, che viene realizzato con il contributo di Fondazione di Comunità Milano, è duplice: rendere accessibili al pubblico le opere d’arte, dopo i limiti imposti dalla pandemia e da altre costrizioni, ma anche avvicinare al patrimonio artistico individui “fragili” ed esclusi da eventi pubblici per motivazioni sanitarie, fisico-psichiche o penali. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) La secondadell’iniziativa culturale milanese– Arte Libera Musei Aperti coinvolge la Casa di Reclusione di. Ilmilanese ospita due grandidel pittoreBaj (1924-2003), che potranno essere ammirate e commentate dalla popolazione carceraria, dai visitatori e daglitori. Lo scopo deldell’Associazione Culturale Corte Sconta, che viene realizzato con il contributo di Fondazione di Comunità, è duplice: rendere accessibili al pubblico led’arte, dopo i limiti imposti dalla pandemia e da altre costrizioni, ma anche avvicinare al patrimonio artistico individui “fragili” ed esclusi da eventi pubblici per motivazioni sanitarie, fisico-psichiche o penali. In ...

