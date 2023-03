Milano, pollo crudo servito nella stessa scuola del bullone nel panino: «Pericolo di contaminazione batteriologica» (Di martedì 28 marzo 2023) Ancora problemi per Milano Ristorazione. A lanciare l’allarme è un genitore, commissario mensa dell’istituto comprensivo Stoppani del capoluogo meneghino – lo stesso del bullone nel panino che ha causato le dimissioni del presidente – che con una foto denuncia di essersi trovato nel piatto del pollo crudo. Prima di questo, altri casi erano stati oggetto di segnalazioni da parte degli studenti. «Il problema si era verificato con il pollo servito ai bambini che avevano fatto richiesta di una “dieta temporanea leggera”», spiega uno dei genitori. Per verificare, uno dei genitori volontari ha deciso andare a mangiare in mensa richiedendo lo stesso trattamento, lo scorso 15 marzo: «Il pollo che è stato servito era evidentemente ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Ancora problemi perRistorazione. A lanciare l’allarme è un genitore, commissario mensa dell’istituto comprensivo Stoppani del capoluogo meneghino – lo stesso delnelche ha causato le dimissioni del presidente – che con una foto denuncia di essersi trovato nel piatto del. Prima di questo, altri casi erano stati oggetto di segnalazioni da parte degli studenti. «Il problema si era verificato con ilai bambini che avevano fatto richiesta di una “dieta temporanea leggera”», spiega uno dei genitori. Per verificare, uno dei genitori volontari ha deciso andare a mangiare in mensa richiedendo lo stesso trattamento, lo scorso 15 marzo: «Ilche è statoera evidentemente ...

