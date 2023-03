Milano: Baby Gang e Simba La Rue a processo il 14 giugno per sparatoria (Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 27 mar. (Adnkronos) - I trapper Baby Gang (Zaccaria Mouhib) e Simba La Rue (Lamine Mohamed Saida) - attualmente ai domiciliari e presenti in udienza - sono stati rinviati a giudizio, insieme ad altri sei giovani, per aver preso parte a una violenta rissa con l'uso di armi da fuoco, avvenuta all'alba del 3 luglio 2022 nella zona della movida di corso Como a Milano. Lo ha deciso il gup di Milano Giulio Fanales che ha accolto la richiesta del pm Francesca Crupi. Per gli otto il processo inizierà il prossimo 14 giugno davanti ai giudici della settima sezione penale. "Non luogo a procedere", invece, per Paulo Marilson Da Silva, manager di Baby Gang. Stando alle indagini, coordinate dalla procura, il gruppo legato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023), 27 mar. (Adnkronos) - I trapper(Zaccaria Mouhib) eLa Rue (Lamine Mohamed Saida) - attualmente ai domiciliari e presenti in udienza - sono stati rinviati a giudizio, insieme ad altri sei giovani, per aver preso parte a una violenta rissa con l'uso di armi da fuoco, avvenuta all'alba del 3 luglio 2022 nella zona della movida di corso Como a. Lo ha deciso il gup diGiulio Fanales che ha accolto la richiesta del pm Francesca Crupi. Per gli otto ilinizierà il prossimo 14davanti ai giudici della settima sezione penale. "Non luogo a procedere", invece, per Paulo Marilson Da Silva, manager di. Stando alle indagini, coordinate dalla procura, il gruppo legato ...

