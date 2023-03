Milan, Scaroni: 'Fondi? Sono sempre stato favorevole all'entrata di nuovi attori in Serie A' (Di martedì 28 marzo 2023) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'ansa, a margine della presentazione della nuova cattedra De... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Paolo, presidente del, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'ansa, a margine della presentazione della nuova cattedra De...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, #Scaroni: 'Fondi? Sono sempre stato favorevole all'entrata di nuovi attori in Serie A' - MilanClubTO : RT @ACMilanNYC: Ringraziamo il nostro amico Paolo Capoferri e @LaVocediNewYork per questo pezzo! ?????? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Scaroni: 'Sono favorevole all'entrata dei fondi in Serie A' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Scaroni: 'Sono favorevole all'entrata dei fondi in Serie A' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Scaroni: 'Sono favorevole all'entrata dei fondi in Serie A' -