Milan, Scaroni: “Favorevole all’entrata dei fondi in Serie A” (Di martedì 28 marzo 2023) “Sono sempre stato Favorevole all’entrata di nuovi attori, non tanto per il tema dei soldi, quanto perché potrebbero dare un contributo per una governance saggia nella media company che è quella che dovrà gestire i diritti televisivi”. Queste le parole di Paolo Scaroni sulla possibilità di entrata dei fondi nel settore dei media e dei diritti tv della Serie A. “É un po’ presto per dire quale soluzione la Lega prenderà -ha detto il presidente del Milan a margine della presentazione della nuova cattedra De Agostini in Corporate Strategy, all’Università Bocconi -. Iniziamo un processo di valutazione a partire da questo venerdì 31 marzo. Abbiamo la prima riunione dedicata all’analisi dei fondi. Il problema ce l’abbiamo sui diritti tv, sono la linfa vitale della ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) “Sono sempre statodi nuovi attori, non tanto per il tema dei soldi, quanto perché potrebbero dare un contributo per una governance saggia nella media company che è quella che dovrà gestire i diritti televisivi”. Queste le parole di Paolosulla possibilità di entrata deinel settore dei media e dei diritti tv dellaA. “É un po’ presto per dire quale soluzione la Lega prenderà -ha detto il presidente dela margine della presentazione della nuova cattedra De Agostini in Corporate Strategy, all’Università Bocconi -. Iniziamo un processo di valutazione a partire da questo venerdì 31 marzo. Abbiamo la prima riunione dedicata all’analisi dei. Il problema ce l’abbiamo sui diritti tv, sono la linfa vitale della ...

