Milan, nuovo ostacolo per lo stadio a La Maura: caso all'Ue (Di martedì 28 marzo 2023) Il progetto dello stadio del Milan a La Maura arriva all'Unione europea. Lo scrive l'edizione Milanese de Il Corriere della Sera, spiegando che il consigliere comunale Enrico Fedrighini (Lista Sala) ha presentato una denuncia per la violazione della direttiva «Strategia dell'Ue per il suolo per il 2030» proprio per la realizzazione dell'impianto nel Parco Agricolo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

