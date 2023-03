Milan | Leao rientra con 24 ore d’anticipo dalla nazionale

(Di martedì 28 marzo 2023) Rafaelha anticipato il suo rientro aldalle nazionali di 24 ore per preparare al meglio la sfida con il Napoli Oggi ilsi ritroverà aello per l’allenamento in vista del Napoli. Stannondo anche i Nazionali, tra questi anche. Come riportato da Sky Sport il portoghese èto aello con 24 ore di anticipo: l’attaccante sarebbe dovuto infatti tornare domani e invece è già presente oggi. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per il resto in molti torneranno rinfrancati e felici come Krunic o lo stessoentrambe in gol, ... Si è ripreso il. E la stessa cosa l'ha fatta con la sua nazionale. Titolare, leader e ...L'unica possibilità che ha ildi non ripetere conil danno patrimoniale già patito con Donnarumma, Calhanoglu e Kessiè persi a zero , è quella di cederlo a giugno/luglio. L'unica ......obiettivo di mercato per il, ma il corteggiamento per l'attaccante canadese non si è mai concretizzato. Secondo Tuttosport , tuttavia, la prossima estate anche grazie alla cessione di, il ...

Dopo il gol messo a segno con la maglia del Portogallo, che gli ha permesso di ritrovare la via della rete dopo oltre due mesi di astinenza, Rafael Leao si appresta a tornare protagonista con la ...Ritorno al passato in casa Milan. Gli effetti benefici del nuovo modulo con la difesa ... segnata con la sua nazionale ed è in grande forma come in forma è sembrato Leao, che con il Portogallo ha ...