Milan: Leao dirà addio, ma non aspettiamoci offerte e un sostituto alla sua altezza (Di martedì 28 marzo 2023) Le pause delle Nazionali, si sa, sono sempre la miglior occasione per dare spazio mediatico alle trattative o, più propriamente, alle... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Le pause delle Nazionali, si sa, sono sempre la miglior occasione per dare spazio mediatico alle trattative o, più propriamente, alle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Senza firma sul contratto #Leao verrà ceduto in estate e il #Milan sta preparando il futuro con #Zaniolo o #David (… - marcoconterio : ?????? Il #Milan pensa al futuro e nel mirino c'è il crack del #Montpellier, classe 2003, 12 gol in Ligue 1, Elye Wah… - sportli26181512 : Milan: Leao dirà addio, ma non aspettiamoci offerte e un sostituto alla sua altezza: Le pause delle Nazionali, si s… - Luxgraph : Milan col dubbio Leao: i rossoneri puntano Zaniolo e David - cmdotcom : Milan: Leao dirà addio, ma non aspettiamoci offerte e un sostituto alla sua altezza [@ruiu19] -