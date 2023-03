(Di martedì 28 marzo 2023) Se il futuro diè ino, quello deldi guardarsi attorno lo è un po’ meno:nelSe il futuro diè ino, quello deldi guardarsi attorno lo è un po’ meno:nel. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ex Roma e l’attaccante del Lille sono i due nomi seguiti da Maldini per il mercato estivo. Due giocatori che potrebbero arrivare con l’incasso della vendita del portoghese qualora dovesse andare via. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Nuovo Torino: prime scelte tra conferme, dubbi e partenze - milansette : Petagna non ha dubbi: 'Leao e Theo sono i valori aggiunti del Milan' - MilanSpazio : Scaroni non ha dubbi: “Il Milan è il più internazionale dei club di Serie A”, poi il pensiero sullo stadio - sportli26181512 : Petagna non ha dubbi: 'Leao e Theo sono i valori aggiunti del Milan': Chi può fare la differenza nella squadra di P… - MilanNewsit : Petagna non ha dubbi: 'Leao e Theo sono i valori aggiunti del Milan' -

... a 21 anni… Ho saputo dopo che per le figlie aveva rinunciato a trasferirsi ale al ... non haEleonora che è convolata a nozze con l'ex calciatore nel 2011. E la loro sembra davvero ......orbitaquando Stefano Pioli non riusciva a tirar fuori la propria squadra dalla crisi. Il successo rossonero in Champions League, proprio contro il Tottenham, ha, però, spazzato via ogni. ...Notizie Calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Turci , ex preparatore dei portieri del: 'sulla sua titolarità in Nazionale Donnarumma per me è un profilo unico al mondo. È un '99, ricordiamolo... Gigio può capitare che sbagli, ma è capitato anche ai più grandi del mondo. ...

Milan, dubbi su Leao: Zaniolo e David nel mirino Calcio News 24

Se il futuro di Leao è in dubbio, quello del Milan di guardarsi attorno lo è un po’ meno: Zaniolo e David nel mirino Se il futuro di Leao è in dubbio, quello del Milan di guardarsi attorno lo è un po’ ...Ormai non ci sono dubbi: sarà il Napoli, a meno di clamorosi rovesciamenti ... 4 delle squadre che partecipano al rush finale sono Inter, Milan, Juventus e Roma, che però dovranno dividersi tra gli ...