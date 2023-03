(Di martedì 28 marzo 2023) Houssemtorna in orbita, confermata l'anticipazione di Calciomercato.com. Come riferisce Footmercato infatti, il centrocampista...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan-Aouar, conferme dalla Francia: Houssem Aouar torna in orbita Milan, confermata l'anticipazione di… - Vergara1899 : RT @AndreaPropato: Il #Milan sarebbe tornato su #Aouar . #Maldini e #Massara stanno lavorando per portare a Milano il franco algerino che s… - Milannews24_com : Calciomercato #Milan, si lavora ad un colpo a zero: le ultime - MarcoGiambaa : RT @AndreaPropato: Il #Milan sarebbe tornato su #Aouar . #Maldini e #Massara stanno lavorando per portare a Milano il franco algerino che s… - Fefinho83 : RT @AndreaPropato: Il #Milan sarebbe tornato su #Aouar . #Maldini e #Massara stanno lavorando per portare a Milano il franco algerino che s… -

Secondo quanto riportato da Footmercato , ilcontinua a pensare ad Houssemper il centrocampo in vista della prossima stagione. Il giocatore franco - algerino lascerà il Lione a fine anno alla scadenza del suo contratto., PER ...MERCATO, CACCIA AI PARAMETRI ZERO: TUTTI I NOMI IN LISTA In cima c'è Marco Asensio , per il ... A centrocampo resta viva la pista, in uscita dal Lione , e giocatore che avrebbe messo i ...Rimane ancora viva la candidatura diche vuole aspettare le mosse delprima di prendere accordi con altri club. E attenzione a una pista che può tornare di moda: N'Dicka piace sempre ...

“Meglio di Aouar”: il colpo a centrocampo del Milan MilanLive.it

Secondo quanto riportato da Footmercato, il Milan continua a pensare ad Houssem Aouar per il centrocampo in vista della prossima stagione. MILAN, PER IL CENTROCAMPO RESTA VIVA LA PISTA AOUAR. Aouar è ...Il Milan torna alla carica per Houssem Aouar. Secondo quanto riportano i media francesi, Massara e Maldini starebbero lavorando per portare ...