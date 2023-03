Migranti, Soumahoro la spara grossa: “Lo Stato ringrazi le Ong”. Un attacco paradossale alle autorità italiane (Di martedì 28 marzo 2023) A volte ritornano. Passata la sbornia vittimistica, e sparito da un po’ dai radar dei media – giusto il tempo di acquisire un po’ di distanza almeno cronologica dallo scandalo che lo ha colpito travolto e affondato, Aboubakar Soumahoro torna sulla scena attraverso un’intervista all‘Adnkronos. Così, interpellato sulla questione Migranti e Ong, il deputato ivoriano del gruppo misto discetta con dichiarazioni al vetriolo, parlando di «accanimento». Di responsabilità disattese sulla gestione degli sbarchi. E accusando le istituzioni di «fare propaganda». Tutto mentre inveisce, infangandole velenosamente, sull’operato delle autorità italiane in mare. Migranti, Soumahoro all’attacco di governo e Guardia costiera In sintesi Soumahoro proclama l’ennesima ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023) A volte ritornano. Passata la sbornia vittimistica, e sparito da un po’ dai radar dei media – giusto il tempo di acquisire un po’ di distanza almeno cronologica dallo scandalo che lo ha colpito travolto e affondato, Aboubakartorna sulla scena attraverso un’intervista all‘Adnkronos. Così, interpellato sulla questionee Ong, il deputato ivoriano del gruppo misto discetta con dichiarazioni al vetriolo, parlando di «accanimento». Di responsabilità disattese sulla gestione degli sbarchi. E accusando le istituzioni di «fare propaganda». Tutto mentre inveisce, infangandole velenosamente, sull’operato dellein mare.all’di governo e Guardia costiera In sintesiproclama l’ennesima ...

