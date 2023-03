Migranti | sbarchi quadruplicati rispetto a un anno fa | i dati del Viminale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Il governo Meloni è passato prima da un impraticabile blocco navale a un impossibile fermare le partenze, ora dalla… - ultimora_pol : Record sbarchi, il Ministro #Piantedosi:'I migranti sono attratti dall’Italia anche perché c’è un’opinione pubblica… - elio_vito : Record di sbarchi di migranti, per Piantedosi è colpa nostra, è colpa degli italiani, è colpa dell’opinione pubblic… - giovann04381938 : RT @fratotolo2: 26.927 #migranti sbarcati da inizio 2023: se si continua di questo passo, l'Italia supererà il record dei 181mila sbarchi d… - Romeo77111184 : RT @LucillaMasini: Migranti, in Italia sbarchi quadruplicati e numeri da record: 27 mila arrivi da gennaio. 'Sti blocchi navali fanno acqua… -

... e non restare in mare per trasbordarefino a raggiungere il pieno carico, comportandosi a ... C'è un critico eccellente alla normativa approvata dal governo per contrastare gli, ed è l'...Quadruplicano glidie le quote per lavoratori stranieri finiscono, il retromarcia di Netanyahu sulla riforma della Giustizia, le reazioni al nuovo accordo sul Regolamento auto. La rassegna stampa ......questa situazione scateni "un flusso disenza precedenti", secondo quanto ha riferito ai media la premier Giorgia Meloni in occasione del summit della scorsa settimana. Gli ultimi...

Migranti, sbarchi quadruplicati e numeri da record: 27 mila arrivi da gennaio Corriere della Sera

Gli sbarchi di migranti sono quadruplicati rispetto a un anno fa. Secondo i dati del Viminale, dal primo gennaio a oggi sono 26.927 le persone arrivate sulle coste italiane, rispetto ai 6.543 ...La situazione degli sbarchi di migranti tocca un picco di numeri ed urgenza spaventosi che non si registravano ormai da 6 anni e il Mare Mediterraneo è di nuovo solcato da decine di imbarcazioni ...