Migranti | Piantedosi | “Nessun pregiudizio su incremento quote regolari”

(Di martedì 28 marzo 2023) “La quota di quasi 83mila ingressi, prevista dal decreto flussi, è stata individuata sulla base delle esigenze del nostro mercato del lavoro. Le singole domande saranno valutate: se si dovesse ravvisare la necessità di ampliare la quota da parte nostra non ci sono pregiudizi”. Così il ministro dell’Interno Matteoparlando, alla giornata di Confcommercio ‘Legalità ci piace’, degli ingressidiin Italia all’indomani del click Day in cui le domande presentate sono state quasi il triplo dei posti disponibili. Il ministro ha commentato anche il possibiledei flussi dovuto all’instabilità della situazione politica in Tunisia. “C’è una grave crisi economica, sociale e di tenuta – ha sottolineato– ma il Paese sta comunque facendo molto per contenere il ...

