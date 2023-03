Migranti: Metsola, 'dal Pe mandato forte, ora negoziati' (Di martedì 28 marzo 2023) "Con il voto di oggi il Parlamento europeo ha completato tutti i fascicoli del patto di migrazione e asilo. Ora disponiamo di un mandato forte con cui avviare i negoziati con il Consiglio e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) "Con il voto di oggi il Parlamento europeo ha completato tutti i fascicoli del patto di migrazione e asilo. Ora disponiamo di uncon cui avviare icon il Consiglio e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Migranti: Metsola, 'dal Pe mandato forte, ora negoziati' - SSaponelli : RT @miluna: La Metsola ci consiglia caldamente e ci dà ordini anche in materia di soccorso ai migranti, viene da Malta, stato che non acco… - BPucciatti : PARLAMENTO EUROPEO: ELEGGE PRESIDENTE LA MALTESE ROBERTA METSOLA, a Malta vietato l’attracco dei migranti, il Itali… - miluna : La Metsola ci consiglia caldamente e ci dà ordini anche in materia di soccorso ai migranti, viene da Malta, stato… - sunrisesrose : @giuliogaia @Qua_Agatha Malta fa parte dell'EU, è maltese Metsola che si riempie la bocca di solidarietà x Ucraina… -