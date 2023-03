Migranti, lite Storace-Caprarica a La7: “Su Salvini lei è fazioso”. “Lo sono io e non il ministro leghista per cui siamo sotto attacco della malavita?” (Di martedì 28 marzo 2023) Scontro acceso a L’aria che tira (La7) tra il giornalista Antonio Caprarica e l’ex presidente della Regione Lazio Francesco Storace sul tema Migranti e in particolare sull’ultima esternazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini in merito agli sbarchi record degli ultimi giorni (“L’Italia è sotto attacco della malavita”). Caprarica stigmatizza le parole di Salvini e spiega: “Salvare vite è una priorità assoluta. Ma salvare vite in mare e affrontare l’immigrazione, che è un fenomeno storico inarrestabile, sono due cose diverse. Già molti anni fa in Italia tanti dicevano che, per scongiurare l’inverno demografico, avevamo bisogno dell’afflusso di gente nuova dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Scontro acceso a L’aria che tira (La7) tra il giornalista Antonioe l’ex presidenteRegione Lazio Francescosul temae in particolare sull’ultima esternazione deldei Trasporti Matteoin merito agli sbarchi record degli ultimi giorni (“L’Italia è”).stigmatizza le parole die spiega: “Salvare vite è una priorità assoluta. Ma salvare vite in mare e affrontare l’immigrazione, che è un fenomeno storico inarrestabile,due cose diverse. Già molti anni fa in Italia tanti dicevano che, per scongiurare l’inverno demografico, avevamo bisogno dell’afflusso di gente nuova dal ...

