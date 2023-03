Migranti: Life Support Emergency ad Ortona, a bordo in 161 (Di martedì 28 marzo 2023) Ha attraccato poco dopo mezzogiorno la Life Support di Emergency nella banchina nord del porto di Ortona. A bordo 161 Migranti. Sulla banchina sono presenti il personale della Guardia Costiera, Vigili ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Ha attraccato poco dopo mezzogiorno ladinella banchina nord del porto di. A161. Sulla banchina sono presenti il personale della Guardia Costiera, Vigili ...

