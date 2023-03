Migranti | l’attivista | “Tutti sognano fuga dalla Tunisia | no assegni in bianco a Saied”

(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – “Adesso lasciare laè il sogno dii tunisini, non solo delle fasce più disagiate della popolazione. E quindi il rischio di un aumento esponenziale degli arrivi in Italia è alto anche per l’incapacità del presidente Kaisdi trovare soluzioni” in un Paese che attraversa una “crisi molto grave e molto profonda”. Parla così con l’Adnkronos Imen ben Mohamed, tunisina, cresciuta in Italia, eletta all’Assemblea nazionale di Tunisi nel 2011 e 2014. Era stata eletta con Ennahda e racconta di aver poi lasciato il partito, che accusadi un “golpe”, e di essere oggi impegnata come attivista per i diritti umani, di collaborare da Ginevra con organizzazioni attive in. Imen ben Mohamed parla degli sbarchi in Italia e della “società tunisina, del crollo economico e ...

Pia Klemp è la capitana della Louise Michel , la nave dell'artista britannico Banksy che ha il compito di soccorrere iin difficoltà nel tratto di mare tra la Libia e'Italia., ambientalista e antifascista, in un servizio ' Quarta Repubblica ' delinea il profilo della 39enne che al Guardian aveva ...... fierodei centri sociali del Nord Est che 'critica la ... Non solo perché'hotspot di Lampedusa è al collasso. Non solo ... Per approfondire, la Guardia Costiera si è stufata delle ......italiana nota per aver avuto come capo missione'exno ...e lavorare assieme per salvare le vite umane e costringere'... con Tripoli indicata come porto non sicuro per i. Allo ...