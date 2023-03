Migranti | il condannato Mimmo Lucano straparla ancora | “Salvini e Meloni sono disumani”

(Di martedì 28 marzo 2023) Neanche la pesantissima condanna, su cui si esprimerà a breve un tribunale in Appello, induce, l’ex sindaco di Riace, a prendersi una pausa dalla sua attività di propaganda politica sul fronte dei. “Le accuse alle Ong rientrano in una strategia ideologica di criminalizzazione della solidarietà, degli atteggiamenti di umanità e degli im”, dice all’AdnKronos, dopo che la Guardia Costiera, pochi giorni fa, spiegando i motivi del fermo della nave Ong ‘Louise Michel’, ha parlato di non osservanza delle disposizioni impartite, di un comportamento, “che già di per sé complicava il delicato lavoro di coordinamento dei soccorsi“, evidenziando come le “continue chiamate dei mezzi aerei Ong” abbiano “sovraccaricato i sistemi di comunicazione del centro nazionale di ...

Gli Usa, ad esempio, hanno condannato le violazioni dei diritti umani russe in Ucraina e hanno impedendo più salvataggi dei migranti, obbligando le navi a sbarcare in porti lontani. Le indagini hanno scoperto che uno dei migranti è un ricercato condannato a 10 anni per appartenenza ad un'organizzazione terroristica. Intanto a Tunisi Gentiloni doveva vedere il presidente.

Per quanto riguarda il 2023 Jebabli ha osservato che la maggior parte dei migranti illegali sono cittadini di vari paesi, tra cui un estremista islamico, latitante e condannato a dieci anni di carcere. Migranti: la lettera aperta dell'Ong Mediterranea Saving: "Togliere mezzi disponibili e utilizzabili per i soccorsi in mare, equivale in questo momento a condannare a morte centinaia di persone".