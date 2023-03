Microstrategy compra BTC ed estingue il prestito con Silvergate | i dettagli

Leggi su blockworld

(Di martedì 28 marzo 2023), azienda dedicata a software di business intelligence, ha annunciato l’acquisto di 150 milioni di dollari di bitcoin nell’ultimo mese, portando il totale dell’asset a poco più di 4 miliardi di dollari. Tra il 16 febbraio e il 23 marzo, infatti, la società di Michael Saylor hato 6.455 bitcoin ad un prezzo medio di 23.238 dollari per bitcoin. Al momento possiede BTC per un valore totale di 4,14 miliardi di dollari ad un prezzo medio di 29.817 dollari. Oltre a questa notizia, che ritroviamo ricorrente in particolari momenti di mercato (investe in Bitcoin dal 2020) l’annuncio riferisce anche il pagamento delda parte diBank, successivamente al fallimento. Nel 2022 infattiaveva ricevuto undi ...