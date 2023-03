Michelle Hunziker interviene sui social dopo le affermazioni su Eros Ramazzotti a “Felicissima Sera”

(Di martedì 28 marzo 2023)è intervenuta suil’ospitata a “”. Nel programma di Pio e Amedeo, la showgirl aveva suscitato il clamore mediatico per via di un’affermazione scherzosa sul rapporto con l’ex marito. Ecco cosa aveva ha detto e cosa ha spiegato in proposito. Le inaspettate dichiarazioni dia “... TAG24.

Aurora Ramazzotti sta organizzando il matrimonio con Goffredo Cerza I rumor sulle presunte nozze tra la figlia died Eros, al nono mese della sua prima gravidanza, non si fermano. Ogni volta che in una foto social si vede l'anello al suo anulare è subito "si sposano". Ma come ha raccontato ..."Qualche richiamino lo abbiamo fatto". Tanto basta, al giorno d'oggi, per stuzzicare l'interesse dei lettori e dei fan: una frase a mo' di battuta, detta dada Pio e Amedeo a Felicissima Sera , che ha generato diversi titoli sui giornali che la stessa conduttrice ha voluto riprendere su Instagram. Una "confessione" No, ironia pura e ...La figlia di Eros Ramazzotti e, che non vedono l'ora di diventare nonni, non è un tipo che si prende troppo sul serio e, al contrario, coglie sempre l'occasione per ironizzare su ...

Anche se Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti hanno ribadito spesso che non torneranno più insieme, i loro fan, per non parlare delle riviste di gossip, continuano a sperare che non sia così. Ogni ...Qualche giorno fa Michelle Hunziker è stata ospite di Felicissima sera, il programma di Pio e Amedeo; la conduttrice svizzera – interpellata dai due comici – si è lasciata andare a una battuta sul suo ...