Michelle Hunziker contro le fake news | ora chiarisce il suo rapporto con Eros Ramazzotti

Ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera, programma in onda ogni venerdì sera su Canale 5, Michelle Hunziker non si è sottratta alle curiosità del duo, che come loro solito hanno usato un tono ironico e irriverente. Una delle loro richieste ha riguardato il rapporto con il suo ex Eros Ramazzotti nei periodi in cui entrambi erano single: lei non si è sottratta e ha detto: "Ogni tanto qualche richiamino lo abbiamo fatto, così per educazione". Diverse testate hanno così approfittato della situazione per fare titoli sensazionalistici, in cui sottolineavano come i due ex coniugi non siano sempre stati lontani l'uno dall'altra. Un atteggiamento che non è però piaciuto alla showgirl, che ha deciso di prendere posizione sulla questione.

