Miami Open, Sonego conquista gli ottavi di finale (Di martedì 28 marzo 2023) Lorenzo Sonego conquista gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il 27enne torinese n.59 al mondo ha battuto 6-3 6-4 il 25enne statunitense Frances Tiafoe, n.14 della classifica Atp e 12ma testa di serie a Miami. Al prossimo turno Sonego sfiderà il 24enne argentino Francisco Cerundolo, n.31 al mondo. Oggi pomeriggio in campo sul cemento Usa l’azzurro Jannik Sinner, che cercherà i quarti affrontando il russo Andrey Rublev. (Ansa). (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 marzo 2023) Lorenzoglididel torneo Atp Masters 1000 di, in Florida. Il 27enne torinese n.59 al mondo ha battuto 6-3 6-4 il 25enne statunitense Frances Tiafoe, n.14 della classifica Atp e 12ma testa di serie a. Al prossimo turnosfiderà il 24enne argentino Francisco Cerundolo, n.31 al mondo. Oggi pomeriggio in campo sul cemento Usa l’azzurro Jannik Sinner, che cercherà i quarti affrontando il russo Andrey Rublev. (Ansa). (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Ero pronta a dare battaglia e sono molto felice di avercela fatta. Per me era la prima volta qui e sono molto cont… - qnazionale : Sinner oggi in tv, orario e dove vedere il match contro Rublev al Miami Open - infoitsport : Miami Open, impresa di Sonego: batte Tiafoe e vola agli ottavi - VTrend_it : Martina Trevisan è ai quarti del Miami Open: la prima volta storica in carriera - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: SCHIAFFO AL VOLO È ONLINE ???? Miami Open ma non solo, ne parliamo con @Simon_Forever e @opocaj33 ??? ?? Spotify: https://… -