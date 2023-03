«Mia madre mi ha detto: “Digli di vincere”» (Di martedì 28 marzo 2023) «La guerra sta distruggendo l’infanzia dei bambini ucraini». Orlando Bloom non usa giri di parole per definire la situazione in Ucraina, in guerra da più di un anno, contro la Russia . L’attore è andato a Kiev in qualità di ambasciatore Unicef e, per l’occasione, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al quale ha dedicato parole di speranza e incoraggiamento. (Ansa) Leggi anche › Un anno di guerra in Ucraina. I volti e i racconti di 5 donne, protagoniste loro malgrado Orlando Bloom in Ucraina «Sono arrivato in Ucraina oggi per il mio primo viaggio dal 2016. Non mi sarei mai aspettato che la guerra sarebbe peggiorata in tutto il paese da quando sono arrivato lì», ha scritto l’attore su Instagram condividendo una carrellata di immagini della sua missione con ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 marzo 2023) «La guerra sta distruggendo l’infanzia dei bambini ucraini». Orlando Bloom non usa giri di parole per definire la situazione in Ucraina, in guerra da più di un anno, contro la Russia . L’attore è andato a Kiev in qualità di ambasciatore Unicef e, per l’occasione, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al quale ha dedicato parole di speranza e incoraggiamento. (Ansa) Leggi anche › Un anno di guerra in Ucraina. I volti e i racconti di 5 donne, protagoniste loro malgrado Orlando Bloom in Ucraina «Sono arrivato in Ucraina oggi per il mio primo viaggio dal 2016. Non mi sarei mai aspettato che la guerra sarebbe peggiorata in tutto il paese da quando sono arrivato lì», ha scritto l’attore su Instagram condividendo una carrellata di immagini della sua missione con ...

