Mezza maratona | torna l' appuntamento a Firenze Il programma tra sport | cultura e solidarietà

(Di martedì 28 marzo 2023) Tra le opzioni della corsa su strada anche la corsa in coppia "peruno" e la non competitiva di 10 chilometri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... shein_dean : RT @SporteSaluteSpA: MARATONETA A 90 ANNI! ?? INFINITO ANTONIO! Dopo averlo ammirato alla mezza maratona, Antonio Rao ha preso parte anche… - RosaPolacco : RT @libricome: Forse l'unico festival di tre giorni che si conclude con una maratona di due ore e mezza. A popolarla, prima Javier Cercas… - TerrinoniL : Badr Jaafari domina la mezza maratona di Reggio Emilia - DrZackaryBerger : RT @SporteSaluteSpA: MARATONETA A 90 ANNI! ?? INFINITO ANTONIO! Dopo averlo ammirato alla mezza maratona, Antonio Rao ha preso parte anche… - CarmeloCubanito : RT @SporteSaluteSpA: MARATONETA A 90 ANNI! ?? INFINITO ANTONIO! Dopo averlo ammirato alla mezza maratona, Antonio Rao ha preso parte anche… -

Tra le opzioni della corsa su strada anche la corsa in coppia "mezzaperuno" e la non competitiva di 10 chilometriSono tre le opzioni della corsa su strada:, mezzaperuno dove si corre in coppia la distanza di 21,097 km e la non competitiva di 10 km. Tra i top runners figurano Patrick Mutunga ...Sarà presente Yeman Crippa, campione europeo in carica sui 10.000m e primatista italiano dai 3000m alla, che domenica debutterà sulla distanza. Altro grande protagonista sarà il ...

Podismo, Badr Jaafari vince la mezza maratona di Reggio Emilia Reggionline

Sarà presente Yeman Crippa (Fiamme Oro), campione europeo in carica sui 10.000 metri, bronzo dei 5000 e primatista italiano dai 3000 alla mezza maratona (59:26 a Napoli nel 2022), che domenica ...Sarà presente Yeman Crippa (Fiamme Oro), campione europeo in carica sui 10.000 metri, bronzo dei 5000 e primatista italiano dai 3000 alla mezza maratona (59:26 a Napoli nel 2022), che domenica ...