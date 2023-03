Meteo Pasqua e Pasquetta: la terribile previsione di Giuliacci (Di martedì 28 marzo 2023) Meteo Pasqua e Pasquetta. Le festività Pasquali si avvicinano e ovviamente per molti sarà tempo di gite o uscite fuori porta. Il fattore Meteo, però, è importante e soprattutto da non trascurare. Se dovessero esserci temporali, gli italiani sarebbero scoraggiati nell’organizzare picnic o escursioni. Il colonnello Mario Giuliacci ha fornito le sue previsioni e per alcuni italiani non si tratta assolutamente di una bella notizia. (Continua…) Leggi anche: Meteo, cambia tutto: l’avvertimento di Mario Giuliacci Meteo Pasqua e Pasquetta, le previsioni di Giuliacci Sul suo sito, MeteoGiuliacci.it, il colonnello ha svelato le previsioni ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 marzo 2023). Le festivitàli si avvicinano e ovviamente per molti sarà tempo di gite o uscite fuori porta. Il fattore, però, è importante e soprattutto da non trascurare. Se dovessero esserci temporali, gli italiani sarebbero scoraggiati nell’organizzare picnic o escursioni. Il colonnello Marioha fornito le sue previsioni e per alcuni italiani non si tratta assolutamente di una bella notizia. (Continua…) Leggi anche:, cambia tutto: l’avvertimento di Mario, le previsioni diSul suo sito,.it, il colonnello ha svelato le previsioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Meteo2_it : Pasqua e Pasquetta 2023: che meteo ci attende? Le previsioni - AlBizzotto : RT @Libero_official: Correnti fredde, piogge e calo delle temperature: il colonnello #MarioGiuliacci svela quali sono gli scenari per la se… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Correnti fredde, piogge e calo delle temperature: il colonnello #MarioGiuliacci svela quali sono gli scenari per la se… - PappaletteraF : RT @Libero_official: Correnti fredde, piogge e calo delle temperature: il colonnello #MarioGiuliacci svela quali sono gli scenari per la se… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Correnti fredde, piogge e calo delle temperature: il colonnello #MarioGiuliacci svela quali sono gli scenari per la se… -