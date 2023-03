Meteo martedì: anticiclone in rinforzo, tempo stabile e soleggiato sul litorale (Di martedì 28 marzo 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Archiviata la parentesi fredda che darà i suoi maggiori effetti in termini di basse temperature nella mattinata di martedì, l’Atlantico tornerà a farsi avanti. Il motore principale sarà tra il Regno Unito e l’Islanda ma la grande depressione si avvarrà di due minimi secondari che transiteranno più o meno sulla Manica. Associate a questi due minimi, due perturbazioni che scorreranno velocemente da ovest verso est. La loro traiettoria sarà piuttosto alta perché ostacolata dalla presenza alle basse latitudini di un campo di alta pressione di matrice afro mediterranea, quindi non entreranno a dovere sull’Italia. Per usare una metafora potremmo dire che riusciranno solo a “spettinarla” un po’ visto che il grosso delle piogge passerà oltralpe. Ma qualche pioggia ci sarà anche se non apprezzabile nei quantitativi da poter ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Archiviata la parentesi fredda che darà i suoi maggiori effetti in termini di basse temperature nella mattinata di, l’Atlantico tornerà a farsi avanti. Il motore principale sarà tra il Regno Unito e l’Islanda ma la grande depressione si avvarrà di due minimi secondari che transiteranno più o meno sulla Manica. Associate a questi due minimi, due perturbazioni che scorreranno velocemente da ovest verso est. La loro traiettoria sarà piuttosto alta perché ostacolata dalla presenza alle basse latitudini di un campo di alta pressione di matrice afro mediterranea, quindi non entreranno a dovere sull’Italia. Per usare una metafora potremmo dire che riusciranno solo a “spettinarla” un po’ visto che il grosso delle piogge passerà oltralpe. Ma qualche pioggia ci sarà anche se non apprezzabile nei quantitativi da poter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ???? #Allerta GIALLA meteo-idro, martedì #28marzo, su Abruzzo. Molise e Calabria. ?? Consulta il bollettino per conosc… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Meteo martedì: anticiclone in rinforzo, tempo stabile e soleggiato sul litorale - PantheonVerona : Tutto quello che c'è da sapere per Verona e provincia. Eventi, meteo e servizi utili a portata di mano con Verona N… - angelo_perfetti : Meteo martedì: anticiclone in rinforzo, tempo stabile e soleggiato sul litorale - CorriereAlbaBra : Meteo: il tempo di oggi martedì 28 marzo 2023 -