Messico: incendio in un centro migranti, almeno 39 morti (Di martedì 28 marzo 2023) In Messico è scoppiato un incendio in un centro migranti. Secondo quanto riferito dalle autorità, almeno 39 persone sono morte. Nell'Istituto Nazionale per le Migrazioni di Ciudad Juarez erano presenti oltre settanta persone, quasi tutte venezuelane, che erano state arrestate poco prima.

