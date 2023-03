Messico | incendio in un centro migranti | almeno 37 i morti al confine con gli Usa

(Di martedì 28 marzo 2023) Tragedia in unin, dove37 persone sono morte a causa di unche si è sviluppato a Ciudad Juarez, alcon gli Stati Uniti. Lo ha reso noto in un ...

Tragedia in un centro migranti in, dove almeno 37 persone sono morte a causa di unche si è sviluppato a Ciudad Juarez, al confine con gli Stati Uniti. Lo ha reso noto in un comunicato lo Stato di Chihuahua. Secondo ...Le indagini sono in corso e, per ora, non sono ancora state rese note le cause dell'e la nazionalità delle vittime.

Un incendio in un centro di detenzione per migranti a Ciudad Juárez, nel nord del Messico, ha causato la morte di almeno 37 persone. Altre 21 sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale.in Messico, al confine con gli Stati Uniti: lo ha reso noto in un comunicato lo Stato di Chihuahua, come riporta la Cnn. Secondo le autorità l'incendio si è sviluppato nell'ufficio dell'Istituto ...