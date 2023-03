Messico, fiamme in un centro di detenzione per migranti: almeno 39 morti (Di martedì 28 marzo 2023) Sarebbero almeno 39 le persone rimaste uccise nell'incendio scoppiato in un centro di detenzione per migranti a Ciudad Juarez, al confine tra Messico e Stati Uniti. Non si conoscono ancora le cause. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Sarebbero39 le persone rimaste uccise nell'incendio scoppiato in undipera Ciudad Juarez, al confine trae Stati Uniti. Non si conoscono ancora le cause. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Messico, fiamme in un centro migranti: almeno 37 morti - fisco24_info : Messico, incendio in centro migranti: almeno 39 morti: (Adnkronos) - Le fiamme in una struttura della città di Ciud… - romi_andrio : RT @RSInews: Messico, fiamme in un centro migranti: decine di morti - Il rogo è divampato nella notte a Ciudad Juarez, al confine con gli S… - RSInews : Messico, fiamme in un centro migranti: decine di morti - Il rogo è divampato nella notte a Ciudad Juarez, al confin… - UnioneSarda : #Mondo - #Messico, fiamme nel centro migranti, almeno 37 morti -