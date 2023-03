Messico, fiamme in centro migranti: almeno 39 morti (Di martedì 28 marzo 2023) Leggi Anche Strage di migranti negli Usa: in 50 trovati morti su un camion in Texas I vigili del fuoco e le squadre di soccorso hanno posto diversi corpi avvolti da coperte nel parcheggio della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 marzo 2023) Leggi Anche Strage dinegli Usa: in 50 trovatisu un camion in Texas I vigili del fuoco e le squadre di soccorso hanno posto diversi corpi avvolti da coperte nel parcheggio della ...

Messico, fiamme in centro migranti: almeno 39 morti

In Messico è di almeno 39 morti il bilancio dell'incendio che ha colpito un centro per migranti a Ciudad Juarez, al confine con gli Stati Uniti. Lo ha reso noto in un comunicato lo Stato di Chihuahua.

Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha detto che le fiamme si sono sprigionate quando i migranti hanno appreso che sarebbero stati espulsi e che, per protesta, hanno messo dei materassi alla porta del centro.

Prigionieri tra le fiamme, in 39, tutti uomini, sono morti a causa di un incendio divampato all'interno di un centro di detenzione per migranti a Nord del Messico, vicino al confine con gli Stati Uniti.

Migranti, Piantedosi: possibili altri click day per ingressi regolari in Italia

Piantedosi: senza impegno in Tunisia partenze doppie. Totalmente diverso il discorso sugli arrivi incontrollati dalla Tunisia.