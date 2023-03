Messico, fiamme in centro migranti: almeno 37 morti (Di martedì 28 marzo 2023) Leggi Anche Strage di migranti negli Usa: in 50 trovati morti su un camion in Texas I vigili del fuoco e le squadre di soccorso hanno posto diversi corpi avvolti da coperte nel parcheggio della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 marzo 2023) Leggi Anche Strage dinegli Usa: in 50 trovatisu un camion in Texas I vigili del fuoco e le squadre di soccorso hanno posto diversi corpi avvolti da coperte nel parcheggio della ...

Messico, fiamme in un centro migranti: almeno 37 morti Al momento è di almeno 37 morti il bilancio legato ad un incendio divampato oggi in un centro per migranti nella città messicana di Ciudad Juarez, al confine con gli Stati Uniti. Lo ha comunicato, ... Messico, fiamme in centro migranti: almeno 37 morti Leggi Anche Strage di migranti negli Usa: in 50 trovati morti su un camion in Texas I vigili del fuoco e le squadre di soccorso hanno posto diversi corpi avvolti da coperte nel parcheggio della ... Messico: fiamme in centro detenzione migranti, almeno 37 morti Le cause dell'incendio al centro migratorio di Ciudad Juarez non sono note.