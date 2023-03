Meret è diventato una certezza, ma il Napoli lascia aperte le piste Vicario e Caprile (CorSport) (Di martedì 28 marzo 2023) Il Corriere dello Sport dedica una pagina ai rinnovi e agli addii dei giocatori del Napoli nella prossima stagione. Uno dei nomi su cui si sofferma il quotidiano sportivo è quello del numero uno del Napoli, Alex Meret. Tutto lascia intendere che il giovane friulano rinnoverà ancora per un anno, ma il Napoli non vuole farsi cogliere impreparato. Qualora Meret dovesse andare via, le alternative, sul taccuino di Giuntoli sarebbero Vicario e Caprile. Il quotidiano sportivo scrive: “Il futuro, però, è in evoluzione: da un punto di vista contrattuale, il suo rapporto scadrà a giugno 2024 ma il club ha un’opzione di rinnovo fino al 2025 che scatterà automaticamente se giocherà il 70% delle partite della prossima stagione. I termini, insomma, ampliano il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) Il Corriere dello Sport dedica una pagina ai rinnovi e agli addii dei giocatori delnella prossima stagione. Uno dei nomi su cui si sofferma il quotidiano sportivo è quello del numero uno del, Alex. Tuttointendere che il giovane friulano rinnoverà ancora per un anno, ma ilnon vuole farsi cogliere impreparato. Qualoradovesse andare via, le alternative, sul taccuino di Giuntoli sarebbero. Il quotidiano sportivo scrive: “Il futuro, però, è in evoluzione: da un punto di vista contrattuale, il suo rapporto scadrà a giugno 2024 ma il club ha un’opzione di rinnovo fino al 2025 che scatterà automaticamente se giocherà il 70% delle partite della prossima stagione. I termini, insomma, ampliano il ...

