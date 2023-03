Mercedes-AMG CLE 63 - Le nuove Coupé e Cabrio escono allo scoperto

(Di martedì 28 marzo 2023) La-Benz prosegue i test della CLE, il modello che sostituirà in colpo solo le precedenti varianti a due porte della Classe C e della Classe E. La data di debutto non è stata ancora confermata, ma è certo l'arrivo di entrambe le varianti, chiusa e aperta, come da tradizione. I prototipi AMG. I prototipi delle foto spia odierne, nelle due versioni di carrozzeria, appartengono alla gamma AMG: a confermarlo sono le prese d'aria frontali estese nella parte inferiore, i cerchi in lega di grande diametro che nascondono l'impianto frenante di generose dimensioni e gli scarichi a quattro uscite posteriori. Le camuffature piuttosto ridotte mettono in risalto anche la bombatura dei parafanghi e le minigonne molto pronunciate, mentre il taglio dei sottili gruppi ottici a Led anteriori e posteriori non è ancora totalmente visibile. 680 CV plug-in hybrid. Gli adesivi sul ...

La gamma dovrebbe includere anche la versione 53 Detto ciò, in questo articolo vi proponiamo delle foto spia esclusive che ci mostrano un prototipo completamente camuffato della Mercedes-AMG CLE 63. Qualche giorno fa, in Svezia è stato avvistato un prototipo di una Mercedes-AMG che pare possa essere la nuova Mercedes-AMG CLE 63. Come ben sappiamo, Mercedes ha grossi problemi a vendere sia la Classe C che la Classe E (coupé e decappottabile) e in un mercato dove i Suv e i crossover la fanno da padrona, la casa ...

