Meno tasse per chi ripara e non compra oggetti nuovi: come funziona (Di martedì 28 marzo 2023) Una novità potrebbe cambiare definitivamente il modo in cui approcciamo agli oggetti, ci saranno Meno tasse per chi sceglie di riparare invece di comprare oggetti nuovi. L’abitudine odierna, un po’ per tutti (bisogna ammetterlo) è puntare all’acquisto del nuovo e non al recupero. Questo perché i prezzi degli oggetti, soprattutto quando si parla di tecnologia, sono diventati più abbordabili. Piuttosto che far riparare un pc di 7 anni, preferiamo investire in un prodotto nuovo e più prestante. riparare oggetti per sconto sulle tasse (ilovetrading)Questo vale per l’elettronica in generale, quindi anche per i prodotti che vengono usati in casa, ma vale anche per i mobili, gli abiti, ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 28 marzo 2023) Una novità potrebbe cambiare definitivamente il modo in cui approcciamo agli, ci sarannoper chi sceglie dire invece dire. L’abitudine odierna, un po’ per tutti (bisogna ammetterlo) è puntare all’acquisto del nuovo e non al recupero. Questo perché i prezzi degli, soprattutto quando si parla di tecnologia, sono diventati più abbordabili. Piuttosto che farre un pc di 7 anni, preferiamo investire in un prodotto nuovo e più prestante.reper sconto sulle(ilovetrading)Questo vale per l’elettronica in generale, quindi anche per i prodotti che vengono usati in casa, ma vale anche per i mobili, gli abiti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... autocommand : @giamma71 @Ariachetira Ci sono anche di quelli che non vogliono un lavoro perché sottopagato! Sa nn siamo come i po… - ziotobia13 : @esseemmequattro @CharlyMatt Quando abbiamo dato la possibilità di fare innovazione (tipo con Industria 4.0) l'hann… - LaMorteTFbella : @faberpiredda Ma che falsità madornale. Manager con un fisso che praticamente se il lava piatti rompe un piatto ti… - AndreaManala : @FR4NZLilli Ma massacrato come? Ha lavorato per tutta la vita a Mediaset, si prende la pensione in Portogallo al fi… - BenniFranca : RT @gibalda: La #DelegaFiscale contro il criterio costituzionale di progressività delle #tasse. Meno aliquote=più iniquità. Anche su questo… -