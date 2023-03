“Meno per meno”, il video del brano di Niccolò Fabi (Di martedì 28 marzo 2023) Niccolò Fabi – foto di Arash RadpourOnline l’inedito video live unplugged del singolo scritto tre anni fa durante la pandemia e contenuto nell’ultimo album «L’uomo che rimane al buio è una canzone nata in una grotta scritta con il timore e la speranza della luce. Tre anni dopo con Roberto, Enrico e Filippo ci siamo ritrovati a suonarla dentro la terra con la protezione dell’ombra e del tufo proprio lì dove è nata». A meno di 20 giorni dall’inizio del tour teatrale, Niccolò Fabi si riavvicina alla musica live pubblicando il video unplugged de “L’uomo che rimane al buio”, brano contenuto nel suo ultimo lavoro discografico “meno per meno”. Il video, ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 marzo 2023)– foto di Arash RadpourOnline l’ineditolive unplugged del singolo scritto tre anni fa durante la pandemia e contenuto nell’ultimo album «L’uomo che rimane al buio è una canzone nata in una grotta scritta con il timore e la speranza della luce. Tre anni dopo con Roberto, Enrico e Filippo ci siamo ritrovati a suonarla dentro la terra con la protezione dell’ombra e del tufo proprio lì dove è nata». Adi 20 giorni dall’inizio del tour teatrale,si riavvicina alla musica live pubblicando ilunplugged de “L’uomo che rimane al buio”,contenuto nel suo ultimo lavoro discografico “per”. Il, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Pnrr impantanato: per la sanità speso meno di un quarto del previsto. Al palo anche la spesa per inclusione e coesi… - CarloCalenda : L’intera gestione di Salvini Ministro dell’Interno con Conte PDC è stata un fallimento totale. Meno espulsioni di A… - Azione_it : In Italia 2,2 mln di lavoratori dipendenti guadagnano meno di 9€ l'ora (compresa tredicesima+tfr). Serve immediatam… - Mat87Vic : Seeeeeee, per molti meno chiedevate le dimissioni della Lamorgese ogni giorno, incapaci - anna30048679 : Italiani sostituiti da stranieri sottopagati, sempre piu tasse e meno diritti. Stanno arrivando pure le multe per… -