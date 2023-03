"Meloni e gli alleati? Vi dico tutta la verità": Il Cav zittisce la sinistra (velenosa) (Di martedì 28 marzo 2023) Silvio Belrusconi risponde alla sinistra e ammutolisce chi parla da tempo di frizioni tra il leader di Forza Italia e gli alleati di governo. I rapporti sono "eccellenti", assicura Silvio Berlusconi che in un'intervista al Messaggero Veneto spiega: "La consonanza con i nostri alleati non nasce soltanto dall'impegno con gli italiani che abbiamo assunto insieme alle elezioni, ma ha radici ben più profonde, in un'alleanza trentennale che risale alla mia discesa in campo e che non è mai stata messa in discussione nelle diverse stagioni politiche". "Fra noi - riprende l'ex presidente del Consiglio - esistono rapporti non soltanto di collaborazione, ma anche di vera amicizia personale, nata da tante battaglie politiche condivise. Poi, all'interno dell'alleanza ognuno ha una storia e un ruolo politico diverso. Noi con i nostri valori e i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Silvio Belrusconi risponde allae ammutolisce chi parla da tempo di frizioni tra il leader di Forza Italia e glidi governo. I rapporti sono "eccellenti", assicura Silvio Berlusconi che in un'intervista al Messaggero Veneto spiega: "La consonanza con i nostrinon nasce soltanto dall'impegno con gli italiani che abbiamo assunto insieme alle elezioni, ma ha radici ben più profonde, in un'alleanza trentennale che risale alla mia discesa in campo e che non è mai stata messa in discussione nelle diverse stagioni politiche". "Fra noi - riprende l'ex presidente del Consiglio - esistono rapporti non soltanto di collaborazione, ma anche di vera amicizia personale, nata da tante battaglie politiche condivise. Poi, all'interno dell'alleanza ognuno ha una storia e un ruolo politico diverso. Noi con i nostri valori e i ...

