Meloni? Cosa accadrà alle Europee | Bocchino | la profezia è un terremoto

(Di martedì 28 marzo 2023) C'è un qualdi omerico nella parabola politica di Italo. Napoletano, classe '66, uomo dmille astuzie, successi e fallimenti,è oggi il figliol prodigo. L'ex politico, da quasi invisibile direttore editoriale del Secolo d'Italia, si è ripreso la scena, spinto in tv dall'esondazione elettorale di Fratelli d'Italia. Ed è tornato alla casa del padre. Anzi, della madre. Mamma Giorgia. Caro Italo. Da Tatarella alla, passando per l'ascesa e la caduta dell'esperienza fallimentare del Futuro e Libertà di Fini, all'esilio politico, al lavacro penitenziale da matricola di Fratelli d'Italia. Scusa, ma dove sei stato in tutto questo tempo? E non mi citare Robert De Niro in C'era una volta in America... «Sono andato a letto presto. Lo dico sempre». Ecco, l'hai citato. ...